NBA, LeBron James sull’arrivo di Doncic ai Lakers: “Pronto ad aiutarlo”

LeBron James-Luka Doncic. È questo il nuovo duo che spaventa – ad oggi – la NBA 2024/2025. La nuova coppia formatasi solo qualche giorno fa, proietta i Los Angeles Lakers in una nuova dimensione. Difficile capire se saranno effettivamente pronti a lottare seriamente per il titolo, ma la sensazione è che i gialloviola sfrutteranno la carica emotiva del momento.

Dopo la vittoria nel derby cittadino contro i Clippers, LeBron James si è presentato di fronte ai microfoni dei giornalisti per commentare l’arrivo in squadra dello sloveno:

“Se sono preoccupato che il focus della franchigia si sposti più sul futuro che sul presente? E che problema c’è? Se fosse un problema avrei già rinunciato alla mia clausola ‘no-trade’ sul contratto per andarmene da qui. Sentite, ora sono qui e vivo nel momento: il mio compito, da leader e da capitano di questa squadra, è di far di tutto per aiutare Luka (Doncic) e Maxi (Kleber) nel loro inserimento in questo gruppo. Di Markieff Morris non mi preoccupo: abbiamo già vinto un titolo NBA assieme noi!”