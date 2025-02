NBA, il padre di Luka Doncic critica la dirigenza dei Mavericks

Nelle ultime ore sono uscite diverse voci che hanno evidenziato come i Dallas Mavericks abbiano ceduto Luka Doncic a causa del suo comportamento e della sua incapacità nel rimanere in forma fisica perfetta. Per questo motivo, suo padre è intervenuto in prima persona per difendere il figlio. Sasa Doncic, peraltro, è rimasto sorpreso e scioccato dal modo in cui è stata portata a termine la trade che ha portato Luka in California:

“Con questo scambio, l’ipocrisia dei Mavericks mi ferisce personalmente. Penso che Luka non meritasse assolutamente questo. So che ha fatto molti sacrifici. So che Luka aveva un grande rispetto per Dallas. Rispettava tutta la città, aiutava i bambini e per lui non era un problema andare negli ospedali e partecipare ad eventi di beneficenza. La scorsa stagione ha giocato 100 partite da 40 minuti ciascuna, venendo costantemente raddoppiato… Penso che sia davvero ingiusto da parte di alcune persone a Dallas.”

Ovviamente, Nico Harrison (GM Dallas) è il bersaglio principale di queste critiche. Inoltre, i tifosi si sono recati nel piazzale antistante l’arena per chiedere la testa del direttore generale dei Mavs. Papà Doncic ha quindi continuano la sua disamina in questa maniera:

“Ai Lakers continuerà a fare ciò che sa fare meglio. Renderà i suoi compagni di squadra ancora migliori. Per lui è una motivazione in più, soprattutto considerando la sua preparazione e la sua condizione fisica.”

Per vedere Doncic con i colori dei Lakers bisognerà aspettare il 10 febbraio, poiché impegnato nel recupero di un piccolo problema fisico:

“Fondamentalmente il suo infortunio è passato e si sta allenando. Tutto andrà come previsto e andrà tutto bene. LA è una città incredibile e lui sarà fenomenale. Esiste una cultura cestistica incredibile. Sappiamo che i Lakers avevano Magic, Kobe, Shaquille, Jabbar… Un sacco di superstar.”

