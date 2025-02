Mercato NBA, LeBron James sorpreso dallo scambio tra Luka Doncic e Anthony Davis

Il recente scambio che ha portato Luka Doncic ai Los Angeles Lakers in cambio di Anthony Davis ha scosso l’intera NBA, sorprendendo non solo i tifosi ma anche gli stessi protagonisti. Secondo quanto riportato da ESPN, LeBron James era all’oscuro delle trattative e ha appreso la notizia mentre era a cena con la famiglia, rimanendo visibilmente sorpreso. Queste le parole di Dave McMenamin, report di ESPN:

La reazione di James riflette lo shock generale nel mondo del basket, con molti giocatori e addetti ai lavori che hanno espresso incredulità sui social media riguardo all’entità dello scambio. Questo movimento di mercato segna una svolta significativa per entrambe le franchigie coinvolte e potrebbe avere un impatto profondo sull’equilibrio della lega.

LeBron James learned of the Davis-Doncic trade after the Knicks game when it broke while he was out to dinner with his family, sources close to James told ESPN. James was surprised by the news, is processing it and had no idea it was in the works, sources said.

— Dave McMenamin (@mcten) February 2, 2025