Le reazioni del mondo NBA allo scambio tra Doncic-Anthony Davis: commenta anche LeBron

Il recente scambio tra i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks, che ha visto Luka Dončić trasferirsi ai Lakers in cambio di Anthony Davis, ha scosso profondamente il mondo NBA. La notizia, riportata inizialmente da ESPN, ha sorpreso non solo i tifosi, ma anche gli stessi giocatori coinvolti. Secondo quanto abbiamo riportato in mattinata, né LeBron James né Anthony Davis erano a conoscenza delle trattative in corso. Anzi, LeBron avrebbe appreso dello scambio durante una cena con la famiglia, rimanendo visibilmente sorpreso.

Anche altri giocatori NBA hanno espresso il loro stupore. Tyrese Haliburton ha twittato: “Shams è stato hackerato?”, riferendosi al giornalista che ha diffuso la notizia. Joel Embiid ha scritto: “WOWWWWW NO F**** WAY”. Anche LeBron James ha commentato la cosa, non ha affrontando direttamente la notizia, ma si è rivolto a Twitter per smentire una voce secondo cui era ai ferri corti con Davis:

You a fkn lie!!! https://t.co/EYNRUbUFmj — LeBron James (@KingJames) February 2, 2025



Quindi, tutte le altre reazioni qui sotto:

Huh????? — Josh Hart (@joshhart) February 2, 2025

April fools right? — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) February 2, 2025

wtf ????? — Tyler Herro (@raf_tyler) February 2, 2025

Did somebody steal shams phone?? — 13am Adebayo (@Bam1of1) February 2, 2025

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 2, 2025

