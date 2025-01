NBA, incendio devastante a Los Angeles: a rischio rinvio l’incontro Lakers-Hornets

Non è affatto sicuro che Tidjane Salaün e compagni scenderanno in campo questa sera alla Crypto.com Arena per affrontare i Los Angeles Lakers. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, i vertici dei Lakers sono in contatto con la NBA e le autorità locali per sapere se l’incontro potrà svolgersi in condizioni di tutta sicurezza.

La metropoli di LA in queste ore è devastata dagli incendi che hanno colpito duramente la città e che hanno portato ad evacuare addirittura gli studi di Hollywood. Nella notte, l’incontro NHL tra Los Angeles Kings e Calgary Flames, che avrebbe dovuto svolgersi nella stessa sede, è stato ufficialmente rinviato. Queste le parole di Mike Bass, portavoce della NBA:

“Siamo in contatto con Lakers e Hornets e continuiamo a monitorare da vicino la situazione per determinare se sono necessari eventuali aggiustamenti alla programmazione per quanto riguarda la partita di giovedì sera”.

Più di mille case sono state distrutte da sei diversi incendi intorno alla città. I servizi di emergenza hanno già registrato cinque vittime e migliaia di persone sfollate, tra cui molte celebrità e i loro cari. I danni più ingenti si sono registrati nel famoso distretto di Pacific Palisades, ma le violente raffiche di vento trascinano le braci per chilometri, moltiplicando i focolai.

Leggi Anche:

NBA, Zion Williamson segna 22 punti al rientro, ma i Pelicans cadono contro i Timberwolves

NBA, i Lakers cedono di fronte a Dallas nonostante la schiacciata dell’anno di LeBron James