NBA, notte da record per Wembanyama: nessun Spurs come lui nella storia

A soli 20 anni e 314 giorni, Victor Wembanyama continua a infrangere record. Nella notte italiana, i 16.602 spettatori del Frost Bank Center hanno assistito alla prestazione spettacolare del fenomeno francese che ha permesso ai texani di sconfiggere gli Washington Wizards con il risultato di 139-130.

Wemby ha concluso la sua serata con un career-high da ben 50 punti, frutto di 18/29 al tiro e 8 triple segnate (anche questo un career high) su 16 tentativi, a cui ha aggiunto anche 6 rimbalzi e 3 stoppate. Ma non è finita qui, perché grazie a queste cifre Wembanyama è diventato il primo giocatore nell’illustre storia dei San Antonio Spurs a registrare un cinquantello con almeno 5 triple segnate. Il francese diventa inoltre il primo giocatore di sempre a realizzare almeno 20 triple e almeno 25 stoppate nell’arco di sei partite. A fine partita Wemby ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla sua strabiliante prestazione:

“Il mio primo pensiero è che, alla fine, voglio che le nostre future prestazioni e le nostre partite oscurino questa. Voglio fare in modo che, con il tempo, questa diventi solo una partita come le altre”.

Wenbanyama continua la sua dichiarazione dimostrando tanta maturità e pensando già alla partita contro i Los Angeles Lakers di domani notte:

“Mi piace celebrare le piccole e le grandi vittorie per un breve lasso di tempo, ma domani saremo già concentrati sui Lakers. Mi prenderò un po’ di tempo per riflettere. È sicuramente un traguardo importante, è un po’ come far parte di un club esclusivo. È qualcosa di cui sono sicuramente orgoglioso”

Gli Spurs trovano anche i 17 punti in uscita dalla panchina di Devin Vassell, i 12 di Julian Champagnie e i 10 a testa di Harrison Barnes, Stephon Castle e Blake Wesley. Doppia doppia sfiorata per Chris Paul che chiude con 9 punti, 11 assist e 3 recuperi.

Per gli Washington Wizards il miglior marcatore di serata è Jordan Poole che mette a segno 42 punti con 15/22 e 6/9 dalla lunga distanza. Oltre all’ex Warriors i capitolini trovano anche 19 punti da Corey Kispert e la doppia doppia da 16 e 13 rimbalzi di Jonas Valanciunas, entrambi in uscita dalla panchina.

Leggi anche:

NBA, nessun problema per Anthony Davis: già in campo stanotte

Cleveland ancora imbattuta dopo 12 partite: chi come i Cavs nella storia NBA?

NBA, Cleveland va sul 12-0: i Cavs passano anche a Chicago