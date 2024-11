NBA, Cleveland va sul 12-0: i Cavs passano anche a Chicago

I Cleveland Cavaliers continuano a scrivere pagine di storia e nella notte italiana, grazie alla vittoria esterna contro i Bulls, conquistano la 12esima vittoria nelle prime 12 partite di regular season. Diventando così l’ottava squadra nella storia della NBA a registrare numeri del genere.

Il season-high di Donovan Mitchell (36 punti) guida i Cleveland Cavaliers alla vittoria per 119-113 allo United Center di Chicago. L’ex Utah Jazz aggiunge anche 8 rimbalzi e 7 triple segnate (su 16 tentativi) con 12/16 al tiro e commenta l’ennesima grande nottata dei suoi Cavs:

“È fantastico far parte della storia. Non voglio mai dare per scontate queste cose. Stiamo vincendo le partite in ogni modo possibile. Abbiamo vinto partite con un ampio scarto, abbiamo vinto partite in rimonta, abbiamo vinto partite tirate. E ogni sera c’è qualcuno di diverso che guida la squadra. È sempre uno sforzo di gruppo”.

Mitchell prosegue:

“Stiamo giocando bene, le vibrazioni sono buone, ma dobbiamo continuare a essere questa squadra. Questo è stato il mio messaggio ai ragazzi nello spogliatoio. Ma riusciremo a continuare a giocare così anche a gennaio, febbraio, marzo, aprile? Penso che tutti i ragazzi sentano questa pressione, ma è fantastico anche godersi questi momenti”.

Serata più “normale” rispetto alle ultime uscite per Darius Garland che segna 17 punti e serve 5 assist ai compagni di squadra. Altra doppia doppia invece per Evan Mobley che ai 15 punti segnati aggiunge 11 rimbalzi. I Cavaliers trovano ancora una volta un ottimo apporto dalla panchina grazie ai 12 punti a testa di Ty Jerome (con 6 assist), di Caris LeVert e di Georges Niang. Una serata perfetta per Cleveland se non fosse per l’infortunio subito da Jarrett Allen. Chicago lotta fino alla sirena finale ma non riesce a porre fine all’imbattibilità dei Cleveland Cavaliers, nonostante i 26 punti di Zach LaVine, i 20 a testa di Nikola Vučević e Coby White e i 18 con 8 rimbalzi e 7 assist di Josh Giddey.

Leggi anche:

NBA, che partita di Wemby! Gli spurs stendono i Kings

NBA Player of The Week: i giocatori premiati per ogni settimana della stagione 2024-2025

NBA, altro infortunio per Anthony Davis: trauma oculare per il lungo dei Lakers