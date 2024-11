NBA, che partita di Wemby! Gli spurs stendono i Kings

I San Antonio Spurs, ancora con il fiato sospeso per il problema di salute accusato da coach Popovich, continuano a godere dell’enorme talento di cui dispone Victor Wembanyama.

Il fenomeno francese registra una prestazione a dir poco dominante, chiudendo la gara con una doppia doppia da 34 punti e 14 rimbalzi a cui aggiunge anche 6 assist e 3 stoppate. Cifre impreziosite dalle splendide percentuali al tiro (13/22 dal campo di cui 6/12 da tre). Con questa prestazione, Wembanyama diventa il sesto giocatore nella storia della lega a totalizzare oltre 1.700 punti, oltre 800 rimbalzi e oltre 300 assist nelle sue prime 82 partite in carriera dopo Oscar Robertson, Kareem Abdul-Jabbar, Sidney Wicks, Larry Bird e Blake Griffin. Wemby guida i texani alla vittoria per 116-96 ai danni dei Sacramento Kings e nel post-partita commenta così la sua prestazione monstre:

“Ho cambiato il mio modo di giocare. Ho preso dei tiri migliori, specialmente da tre. Ma ho solamente 20 anni e so che migliorerò da questo punto di vista, non c’è motivo per cui debba peggiorare”.

Mitch Johnson, coach ad interim degli Spurs in attesa del rientro di coach Pop, ha poi risposto a chi stava già iniziando a criticare il suo numero 1:

“Segna canestri importanti in ogni partita. Ha sbagliato dei buonissimi tiri ad inizio stagione, e capisco perché sia ​​un argomento di discussione. Ma non abbiamo mai avuto timore che non segnasse, credo solo che a questo punto le percentuali si siano semplicemente stabilizzate”.

Gli Speroni mandano in doppia cifra per punti segnati tutto il quintetto titolare, in cui spiccano i 13 punti di Julian Champagnie e i 12 con 6 rimbalzi e 11 assist di Chris Paul.

Nemmeno i 24 punti di De’Aaron Fox, i 23 con 12 rimbalzi di Domantas Sabonis e i 21 (con 8 rimbalzi e 6 assist) di DeMar DeRozan bastano ai Sacramento Kings per evitare la quinta sconfitta stagionale. Serata storta invece per il duo Huerter-Murray che insieme tirano 3/14 dal campo e 1/10 dalla lunga distanza (2/7 da due e 1/5 da tre per Murray, 1/7 e 0/5 per Huerter) per soli 7 punti totali. Sacramento scivola quindi al decimo posto nella classifica della Western Conference con il record di 6 vittorie e 5 sconfitte.

