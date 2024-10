NBA, Bradley Beal amareggiato dopo la rimonta subita contro i Lakers: “Ci siamo lasciati andare”

22 punti di vantaggio all’intervallo lungo di metà partita non sono stati sufficienti ai Phoenix Suns per evitare la prima sconfitta stagionale. Contro i Lakers, guidati da un Anthony Davis autore di 35 punti, una performance a due facce da cui trarre tante indicazioni in un senso e nell’altro. Resta l’amarezza per il mancato successo, un rammarico di cui si è fatto primo portavoce Bradley Beal. Raggiunto dai cronisti negli spogliatoi al termine della sfida, Beal non ha mascherato la delusione:

"It's super frustrating. We had them down 15, 20. They were all discombobulated. We had them right where we wanted them. They didn't really have an answer for it. We got real complacent."

Bradley Beal as Suns blew 22-point lead in 123-116 loss to Lakers. #Suns #LakeShow pic.twitter.com/F5eZYBulto

