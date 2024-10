Elezioni USA 2024, Gregg Popovich attacca Trump e richiama al voto

A meno di 10 giorni dal voto per le elezioni americane, Gregg Popovich è stato interpellato sul tema da un giornalista nelle ore che hanno preceduto la partita contro gli Houston Rockets.

Di seguito alcuni estratti riportati dal San Antonio Express News, con chiari attacchi a Donald Trump e alla sua figura di candidato divisivo.

“Vorreste che i vostri figli cercassero alibi come fa lui? […] Lamentele, lamentele, lamentele. Pensate alle elezioni che ha perso, sulle quali continua a mentire. Voglio che sia il mentore dei miei pronipoti, che sia lui a dare l’esempio sul come agire quando le cose non vanno bene? Auspicabilmente tutti noi in questa stanza abbiamo insegnato ai nostri figli che non si può sempre vincere. Quando succede, resta umile, e quando perdi, fallo con grazia. Lui non lo fa. […] Quelli che non votano mi preoccupano, abbiamo bisogno del voto di tutti, spero che non restino a casa e mi auguro capiranno che quest’uomo è un professionista dell’imbroglio, bravissimo, gli va riconosciuto, il migliore di sempre. Ti fa però venire voglia di vomitare.”