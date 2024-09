NBA, Nikola Jokić sul Media Day: “Non so perché lo stiamo facendo”

Nelle ultime stagioni abbiamo imparato a conoscere Nikola Jokić per tutte le sue passioni fuori dal campo che a volte superano la voglia di apparire agli eventi della NBA che non siano una partita di pallacanestro. Anche durante il Media Day il serbo ha espresso tutte le sue perplessità, scherzando (o forse no?) sull’effettiva utilità dell’annuale giornata davanti ai media organizzata dalla NBA:

Il serbo si è presentato al Media Day delle ‘pepite’ con un inedito pizzetto e ha risposto a chi gli chiedeva il perché di tale look con una battuta delle sue:

Per concludere, Jokić ha poi parlato delle analogie tra il titolo NBA vinto nel 2023 con i Denver Nuggets e il bronzo Olimpico conquistato quest’estate con la Nazionale serba:

“Simile ma anche diverso. Vincere qualcosa per la prima volta, per la franchigia e per me. Ovviamente giocare per la Nazionale ti dà emozioni uniche, sensazioni uniche, giocare con gli amici con cui sei cresciuto, contro cui hai giocato da quando hai 13, 14, 15 anni, li conosci da sempre e ora giochi per la tua nazione contro le migliori squadre al mondo alle Olimpiadi. Per cui è simile ma anche molto diverso”.