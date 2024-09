Evan Fournier lascia la NBA: finisce in Eurolega e firma con Olympiakos

“Se un giorno dovessi tornare in Europa e potessi scegliere di andare dove voglio, penso che andrei all’Olympiakos. È un club fantastico”.

Così scriveva Evan Fournier nel maggio 2022, in occasione delle Final Four, e due anni dopo il desiderio del vicecampione olimpico si avvererà. Il francese tornerà in Europa per almeno due stagioni. Ci sono solo dettagli da risolvere a livello di carte, ma si parla di uno stipendio annuo di due milioni di euro. A 31 anni non è quindi detto che rivedremo Fournier in NBA. Lascia la lega con una media di 13.6 punti e ben 146 milioni di dollari accumulati in carriera.

La scorsa settimana si era appreso che il francese aveva avuto contatti, addirittura offerte, da club italiani, spagnoli e francesi. La rosa del club del Pireo sembra essere ora al completo poiché conta la presenza anche di Vildoza, Fall, Papanikolaou, Williams-Goss e perfino Milutinov, oltre a Vezenkov.

