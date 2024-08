NBA, Isiah Thomas sceglie tra James e Michael Jordan: “Parlano i numeri per LeBron”

Fare paragoni tra epoche diverse è sempre improprio. Una premessa che non sembra toccare gli analisti NBA americani che continuano nella loro serrata ricerca del GOAT. Ovviamente, la scelta ristretta si racchiude – come spesso capita – tra LeBron James e Michael Jordan. L’ultimo in ordine cronologico a lanciarsi all’interno di questa disamina, è stato Isiah Thomas, ex grande avversario di Jordan. Forse è anche per questo motivo che l’ex stella di Detroit si è schierato apertamente con il Prescelto:

“LeBron è in testa a tutte le categorie statistiche, ha sorpassato Kareem per punti segnati, Magic per gli assist. Quindi quando parliamo di lui parliamo di uno che ha segnato, distribuito passaggi ai compagni e preso anche rimbalzi, diventando il leader praticamente in ogni singola voce del boxscore. Non c’è mai stato un giocatore come lui. Ognuno ha il suo preferito, ma i numeri non mentono e poi basta anche solo guardarlo giocare per capire. LeBron è il migliore che io abbia mai visto, sia dal punto di vista del gioco di squadra che come valore del singolo giocatore”.

