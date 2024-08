Carmelo Anthony: “L’oro alle Olimpiadi vale più di un titolo NBA”

Vale di più un titolo NBA oppure un oro conquistato alle Olimpiadi? Per Carmelo Anthony non c’è alcun dubbio: la vittoria del titolo olimpico ha decisamente più significato rispetto alla conquista di un anello. L’ex stella dei New York Knicks – bisogna sottolinearlo – nel corso della sua carriera ha conquistato ben tre ori olimpici con Team USA, ma non è mai riuscito a sollevare un titolo NBA. Forse arriva anche da questa mancanza, il senso delle sue ultime dichiarazioni:

“Una medaglia ha un significato completamente diverso rispetto a un titolo NBA, È davvero un altro tipo di orgoglio quello che si prova quando indossi la scritta ‘USA’ sul petto”

Melo, peraltro, è stato notato a bordocampo nella semifinale e finale di Team USA contro Serbia e Francia. Un momento di vicinanza a diversi suoi ex compagni di nazionale, come LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant.

Leggi Anche:

Quali squadre NBA hanno il calendario più difficile?

Calendario NBA 2024/2025, quali sono le squadre più trasmesse in TV nazionale