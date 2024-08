NBA, Stephon Marbury: “LeBron James non è come Michael Jordan. MJ è di un’altra categoria”

Dopo l’ennesima vittoria del titolo olimpico con Team USA, LeBron James è stato nominato MVP del torneo. Una decisione che non è passata inosservata e che non ha trovato d’accordo alcuni ex atleti di spicco della NBA. Tra questi, c’è da registrare l’ultima uscita pubblica di Stephon Marbury. L’ex giocatore dei New York Knicks, infatti, ha detto che il Prescelto non si meritava il premio di MVP:

“Per tanti LeBron è il Re, ma lasciatemi dire questo: quando gli si concede ciò che non merita, lo si fa per riconoscenza rispetto a quanto ha fatto in passato: non meritava il premio di MVP delle Olimpiadi”.

Quindi, Marbury ha analizzato il paragone continuo tra LeBron James e Michael Jordan, sottolineando che l’ex leggenda dei Chicago Bulls apparterebbe ad un’altra categoria:

“Michael Jordan dovrebbe essere considerato in una categoria a parte, poi dovrebbe venire Kobe [Bryant], quindi LeBron e poi tutti gli altri. Non c’è proprio paragone, parliamo di mondi a parte, di mentalità diverse. Non capisco nemmeno come si possano inserire Jordan e LeBron nella stessa frase”.

Leggi Anche:

Quali squadre NBA hanno il calendario più difficile?

Calendario NBA 2024/2025, quali sono le squadre più trasmesse in TV nazionale