Pubblicato il calendario NBA 2024/2025: le date più importanti

Dopo aver rivelato le due partite della serata di apertura, i match di Natale e tutte le date importanti della NBA Cup Emirates, la NBA ha finalmente reso noto nella giornata di ieri l’intero calendario riguardante la regular season 2024/2025. Come la scorsa stagione, anche in questa prima versione del calendario 2024/25 sono previste solo 80 partite poiché le due gare rimanenti verranno poi sommate in base ai risultati dell’In-Season Tournament.

Andiamo a ricapitolare alcune date da cerchiare in rosso in calendario. Sappiamo che Chris Paul farà il suo debutto con gli Spurs il 24 ottobre, contro i Mavericks. Questa sarà anche la prima partita di Klay Thompson con Dallas, prima del ritorno al Chase Center contro gli Warriors il 12 novembre. Paul George incontrerà i suoi ex compagni di squadra dei Clippers una settimana prima, il 6 novembre, nella loro nuova arena.

La prima settimana sarà, come di consueto, dedicata alle grandi sfide. Dalla seconda serata in calendario, oltre alla sfida tra Clippers e Suns, che inaugurerà l’Intuit Dome, è in programma anche Sixers–Bucks. Il 24, dopo la partita degli Spurs contro Dallas, è stato proposto un allettante match Thunder–Nuggets.

Inoltre, il 20 gennaio 2025 è previsto il Martin Luther King Day, e il duello più interessante sulla carta sarà quello tra Celtics e Warriors. Dopo questa sera verrà lanciata la “Rivals Week”.

Per le partite all’estero, sappiamo, si inizierà il 2 novembre con Wizards–Heat in Messico. Poi si proseguirà il 23 e 25 gennaio 2025 a Parigi, per due incontri tra Spurs e Pacers . Infine, per i due francesi scelti ai primi due posti del Draft qualche mese fa, Zaccharie Risacher e Alexandre Sarr , l’esordio sarà opposto. La prima scelta debutterà con Atlanta-Brooklyn il 23 ottobre. Quanto al secondo, la sua carriera NBA comincerà in casa contro i campioni in carica dei Celtics, il 24 ottobre.

Le date importanti della stagione NBA 2024/2025

La NBA ha svelato anche le date importanti della stagione:

Stagione regolare : dal 22 ottobre 2024 al 13 aprile 2025

NBA Cup 2024 : dal 12 novembre al 17 dicembre

: dal 12 novembre al 17 dicembre All-Star Game 2025 : dal 14 al 16 febbraio 2025

Play-in : dal 15 al 18 aprile 2025

Inizio dei playoff 2025 : 19 aprile 2025

Inizio delle NB A Finals 2025: 5 giugno 2025

Leggi Anche:

Calendario NBA 2024, svelata l’opening night: le partite in programma

NBA, LeBron James tra i potenziali nuovi proprietari dei Boston Celtics: la storica franchigia in vendita