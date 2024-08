Quelle di Rudy Gobert non sono state delle Olimpiadi positive: il centro dei Minnesota Timberwolves, infatti, non ha brillato, prendendosi più volte critiche sia dalla stampa che dai tifosi. La finale persa contro il Team USA potrebbe essere la sua ultima partita in maglia blues: Gobert valuta di ritirarsi dalla nazionale francese.

Rudy Gobert deluso: sarà addio alla Francia?

Durante le interviste post gara, Rudy Gobert ha ipotizzato la possibilità del ritiro dalla nazionale francese. Non è una decisione definitiva, ma la delusione data dalla sconfitta apre molti scenari. Queste le parole del numero 27 della Francia a riguardo:

“Siamo orgogliosi gli uni degli altri, c’è molta delusione ma dobbiamo goderci il momento: per molti questa è l’ultima partecipazione, mi riferisco a Nando (de Colo ndr), Nico (Batum), forse io, chissà. Mi ritiro? Non lo so, vedremo: l’unica cosa che so è che voglio vivermi il momento”

In queste Olimpiadi Rudy Gobert ha registrato una media di 3.3 punti, 4 rimbalzi e 1.3 stoppate, pochi per un giocatore di carature internazionale come lui.

Ora è il momento di recuperare le energie in vista della nuova stagione NBA e, poi, potrà decidere se ritirarsi o meno dalla nazionale francese.

