La Francia è uscita sconfitta dalla finale contro gli USA e si è dovuta accontentare della medaglia d’argento: tuttavia i padroni di casa hanno dato filo da torcere agli americani. Oltre a Wembanyama, lo spauracchio della difesa a stelle e strisce è stato Guerschon Yabusele, autore di una schiacciata epocale direttamente in faccia a LeBron James.

Yabusele “posterizza” LeBron: “O schiacciavo o mi stoppava, non avevo scelta”

Non tutti hanno il privilegio di posterizzare LeBron James e, tra i pochi eletti, c’è Guerschon Yabusele. A metà del primo quarto, il giocatore del Real Madrid ha eseguito una schiacciata spettacolare ai danni di King James, guadagnandosi anche il fallo. Un gesto atletico che rimarrà per sempre nella storia delle Olimpiadi, del basket mondiale e a casa Yabusele, come racconta lui stesso ai microfoni di RMC Sport:

“Non avevo scelta: o schiacciavo oppure mi stoppava. Alla fine sono andato dritto a canestro ed è andata bene: a casa metterò il poster della schiacciata. Credo di avergli detto anche qualcosa, ma non ricordo perché ero preso dalla partita”

Yabusele si è reso protagonista di una grande prestazione da ben 20 punti che, però, non sono bastati alla nazionale francese a conquistare l’oro. La medaglia d’argento è un ottimo risultato, ma lascia comunque l’amaro in bocca, come racconta il giocatore del Real Madrid:

“Non è stato facile conquistare questa medaglia: in tutte le partite abbiamo lottato e onorato il nostro Paese e la maglia che indossiamo. Contro gli USA è stata una partita serrata: la medaglia d’argento è un bel traguardo, ma perdi e devi sorridere, è una sensazione strana da spiegare”

