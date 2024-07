NBA Cup 2024, svelato il calendario: Las Vegas sarà ancora la sede

L’In-Season Tournament è morto, lunga vita alla Emirates NBA Cup. Questo è il nuovo nome del torneo NBA, e la lega ha annunciato il nuovo format, con il sorteggio previsto per oggi. Per questa seconda edizione ci saranno ancora sei gironi da cinque squadre, tre per ogni conference. Obiettivo per le 30 franchigie: succedere ai Lakers, vincitori della prima edizione contro i Pacers. Per i giocatori e il loro allenatore c’è anche un bonus in palio: 500.000 dollari.

Calendario NBA Cup 2024: le date da evidenziare in calendario

Le partite dei gironi della Emirates NBA Cup si svolgeranno nelle Cup Nights, ossia quattro martedì (12, 19 e 26 novembre e 3 dicembre) e tre venerdì (15, 22 e 29 novembre). Ogni squadra giocherà quindi sempre una partita contro ciascuna delle quattro avversarie del proprio girone. Gli incontri ad eliminazione diretta inizieranno con i quarti di finale martedì 10 e mercoledì 11 dicembre sul campo di casa delle squadre con il miglior record, seguiti dalle semifinali e dal campionato a Las Vegas per il secondo anno consecutivo.

Alle 22 squadre che non si qualificheranno ai quarti verranno assegnate due partite di stagione regolare (una in casa e una in trasferta) da disputarsi giovedì 12 dicembre o venerdì 13 dicembre e domenica 15 dicembre o lunedì 16 dicembre. Le squadre perdenti dei quarti di finale di ciascuna conference si affronteranno in una partita della stagione regolare il 12, 13, 15 o 16 dicembre.

