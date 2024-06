Messi sceglie Michael Jordan come sportivo più forte di tutti i tempi: “Vorrei una foto con lui”

Impegnato nella Copa America 2024, Lionel Messi ha approfittato del torneo organizzato negli Stati Uniti per parlare ai media USA della sua venerazione nei confronti di Michael Jordan. L’argentino ha infatti sottolineato di essere rimasto stupito dall’atteggiamento e mentalità dell’ex 23 dei Chicago Bulls, come testimoniato dal documentario ‘The Last Dance’:

“Lui è lo sportivo più forte in ogni disciplina, assolutamente diverso da tutti, unico. Dopo che ho visto la sua serie tv, ‘The Last Dance’ è come se lo conoscessi un po’ meglio e la sua storia personale mi ha fatto impazzire: è un capolavoro, davvero impressionante. È come se ora mi sentissi un po’ più vicino a lui e potessi capire meglio chi è stato realmente. È davvero un peccato che non ho potuto vivere in prima persona la sua carriera, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo poterlo ammirare. Vorrei farmi una foto con Michael Jordan. A me hanno chiesto di fare foto tantissime volte, perché non posso farmene una io con lui? Sarebbe davvero bello.”