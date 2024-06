NBA, Jaylen Brown perde l’anello del titolo 2024 e chiede aiuto ai tifosi

In attesa di ricevere il suo primo anello del campionato NBA alla ripresa dell’NBA il prossimo ottobre, Jaylen Brown ha approfittato della sfilata per celebrare il 18° titolo dei Celtics per indossare un anello della sua collezione, personalizzato con il nome della sua fondazione “7uice”.

Un bellissimo gioiellino tra oro e diamanti, caratterizzato al centro dal logo “7uice” in bianco e verde… che la superstar di Boston purtroppo ha perso durante i festeggiamenti. Quando se ne è accorto, l’MVP delle Finali ha pubblicato una storia su Instagram per informare la sua community, assicurandosi che avrebbe offerto una “grande ricompensa” a chiunque lo avesse riportato indietro.

Non sappiamo quale sarà l’importo della ricompensa ma possiamo contare sulla generosità di Jaylen Brown nei confronti di chi riporterà il suo anello che presenta l’immagine della sua fondazione e che funge anche da marchio per la promozione dei propri prodotti di abbigliamento. Anche il valore dell’anello non è noto, ma potrebbe aggirarsi sulle decine di migliaia di dollari, per non parlare del suo inestimabile valore sentimentale. Abbastanza da spingere Jaylen Brown a promettere una ricompensa.

