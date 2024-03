NBA Draft Lottery 2024: data, orario e probabilità

Come di consueto la Lottery precede di circa un mese il Draft NBA e prevede la partecipazione delle 14 squadre che non si sono qualificate ai Playoff nella stagione precedente.

Alle seguenti squadre verrà assegnato un certo numero di combinazioni (1001) in base al record ottenuto durante la regular season.

Per selezionare le prime quattordici scelte del Draft saranno inserite in una macchina altrettante palline da ping-pong numerate da 1 a 14 e verranno estratte quattro palline per determinare una combinazione di quattro cifre, la squadra a cui è stata assegnata la combinazione vincente riceverà la prima scelta. Il processo prosegue allo stesso modo fino alla quarta scelta.

Le restanti dieci squadre riceveranno la propria scelta in ordine inverso rispetto al record della stagione regolare (peggiore è il record, più alta è la scelta).

La Draft Lottery 2024 avrà luogo a Chicago domenica 12 maggio. Mentre la Draft Combine si terrà dal 12 al 19 maggio.

Chi avrà la prima scelta? Ecco le probabilità

Nel momento in cui scriviamo, le squadre con il peggior record della regular season sono Washington Wizards (9-50), Detroit Pistons (9-49) e San Antonio Spurs (12-48) ed hanno il 14% di possibilità di conquistare la prima scelta e il 52% di finire in top-4.

A seguire ci sono gli Charlotte Hornets di LaMelo Ball e Brandon Miller con il 12.5% di scegliere per primi e i Portland Trail Blazers con il 10.5%.

Ordine NBA Draft Lottery 2023:

1. San Antonio Spurs

2. Charlotte Hornets

3. Portland Trail Blazers

4. Houston Rockets

5. Detroit Pistons

6. Orlando Magic

7. Indiana Pacers

8. Washington Wizards

9. Utah Jazz

10. Dallas Mavericks

11. Chicago Bulls (via Orlando Magic)

12. Oklahoma City Thunder

13. Toronto Raptors

14. New Orleans Pelicans

