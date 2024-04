San Antonio Spurs, Vassell e Sochan ko: stagione finita per entrambi

Mancano ormai solo più sette partite alla fine della regular season, poi sarà tempo di Playoff. Un periodo dell’anno che, almeno per questa volta, non interesserà ai San Antonio Spurs. Il record di 18-57 non lascia spazio a calcoli matematici di nessuna sorta. Di postseason se ne riparlerà almeno tra dodici mesi, e anzi la Draft lottery potrebbe regalare ai texani un’altra scelta nella top 5. Forse anche in quest’ottica è comprensibile la scelta dello staff di tenere ai box Jeremy Sochan e Devin Vassell per queste ultime due settimane

Per la guardia ex Seminoles, lunedì una risonanza magnetica ha evidenziato una reazione da stress al terzo metatarso del piede destro. Non sarà necessario agire con un intervento chirurgico, ma il giocatore dovrà rimanere a riposo. Coach Popovich dovrà quindi rinunciare ai suoi 19.5 punti, 4.1 assist e 3.8 rimbalzi di media a partita. Discorso simile anche per Sochan. Se non fosse che il lungo polacco si è sottoposto a un’operazione in artroscopia per trattare un problema alla caviglia sinistra.

In un roster che si appresta a subire un forte turnover nei prossimi due anni, per gli Spurs diventa un dovere morale ed economico costruire attorno a Victor Wembanyama. Vassell entrerà la prossima stagione nel primo anno di un’estensione contrattuale da 135 milioni di dollari. Sochan, invece, dopo un inizio stagione altalenante ha trovato la sua misura come spalla di fiducia al centrone francese. E le medie non gli rendono giustizia: 11.6 punti, 6.4 rimbalzi e 3.4 assist a partita. Entrambi, in modi diversi e con aspettative diverse, sembrano essere nel futuro degli Speroni del Texas.

