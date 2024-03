NBA, Jalen Brunson formato super con 45 punti e i Knicks vincono

I Knicks si stanno rialzando dopo un periodo difficile a causa degli infortuni dei migliori giocatori, e contro Portland firmano il quarto successo nelle ultime sei partite. Questa notte il protagonista è stato Jaylen Brunson, che ha segnato 45 punti con 14/30 dal campo e 15/17 ai liberi. E’ la sesta partita della stagione che Brunson chiude con almeno 40 punti segnati. Il suo coach Tom Thibodeau apprezza moltissimo il suo gioco, e alla fine della sfida di stanotte ha commentato:

“Che cosa puoi dirgli, è incredibile da vedere. Sappiamo che ha finito la partita con 17 tiri liberi, ma forse sarebbero dovuti essere anche di più. E’ intelligente, sfuggente e sa fare di tutto”

A fine partita anche lo stesso Brunson ha commentato la sua prestazione e quella dei Knicks:

“E’ stata una partita lunga, loro [Portland] hanno continuato a giocare duramente fino agli ultimi secondi. Abbiamo trovato un modo per fermarli in difesa e per vincere, anche se non è stato semplice. Dobbiamo continuare a migliorare in difesa. Penso che molti si accorgano di quello che riusciamo a fare in difesa, ma dobbiamo ancora migliorare”

Per i Trail Blazers, il migliore in campo è stato DeAndre Ayton, che ha messo a referto una doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi. Scoot Henderson ha avuto una serata difficile al tiro (4/13 dal campo e 1/4 da tre), mentre Anfernee Simons non è sceso in campo per un problema al ginocchio. A fine partita Chauncey Billups, al terzo anno da capo allenatore di Portland, ha parlato della prestazione dei suoi, dicendosi soddisfatto per il primo quarto, mentre nel secondo la squadra è entrata in difficoltà:

“Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel primo quarto nel pareggiare la loro fisicità, sapendo come avremmo dovuto giocare. Penso che abbiamo avuto un buon quarto. Poi nel secondo periodo non siamo riusciti a mettere i tiri, e le palle perse sono state molto pesanti”

