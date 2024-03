NBA, Durant su Tatum: “Sarà il simbolo della lega per i prossimi 10 anni”

Vittoria dominante nel deserto meno di una settimana fa. E stanotte si rinnova la sfida al TD Garden. Boston Celtics e Phoenix Suns sono pronti per una nuova resa di conti, un ottimo banco di prova per entrambe le franchigie nel bel mezzo di una volata Playoff che va intensificandosi. Ma Celtics contro Suns significa anche Jayson Tatum contro Kevin Durant, due dei migliori giocatori della lega.

Certo, al differenza di età è notevole. E un esperto e veterano 35enne come Durant sa benissimo che sta a giocatori del calibro dell’ex Duke trascinare l’onere e l’onore della NBA in giro per il mondo. E lo stesso numero 35 lo ha ammesso in un’intervista ad AZCentral.

"I've been in this league a long time now and I know when it's a passing of the guard. I know when the young dudes are going to come in and do the same thing the older guys are doing."

Kevin Durant on facing Jayson Tatum as #Suns take on #Celtics Thursday at TD Garden in Boston. pic.twitter.com/lI2BFmFiPb

— Duane Rankin (@DuaneRankin) March 13, 2024