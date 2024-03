NBA Point e il “daily podcast” che vi racconta le ultime novità: l’intervista a Davide Antonioli

Oggi vi parliamo di NBA POINT, il primo daily podcast in italiano che vi racconta gli ultimi risultati, le classifiche, di squadra e personali, le ultime notizie, le curiosità dal meraviglioso mondo della National Basketball Association. E ne parliamo con il suo fondatore, Davide Antonioli, giornalista e grande appassionato (nonché ex giocatore, ovviamente a livello amatoriale) di pallacanestro.

Ciao Davide, raccontaci un po’ di te.

“Ciao a tutti. Come avete giustamente detto, da sempre sono un grande appassionato della palla a spicchi, anzi come dico nel trailer del podcast, posso dire che vivo di pane e pallacanestro da quando ne ho memoria. Mio papà e mio fratello più grande mi hanno subito fatto innamorare di quello che considero lo sport più bello del mondo. Erano gli anni 80 e la pallacanestro si viveva attraverso le riviste cartacee, che regalavano i poster da appendere in camera (la mia ne era ovviamente piena). Io sono cresciuto appassionandomi ai Bulls del secondo three-peat e perdendo poi la testa per Allen Iverson e per la sua capacità di trascinare una squadra senza diritto di cittadinanza fino alle NBA Finals del 2001, con quella leggendaria Gara1 che popola ancora i miei sogni.”

Come ti è venuta l’idea di questo podcast?

“Penso che il campionato NBA, per come è strutturato, non sia affatto semplice da seguire nella sua interezza, soprattutto quando cominci ad avere un lavoro, una famiglia, una vita sociale…spesso ci sono notti da 12/13 partite e restare sempre aggiornato sui risultati, sulle prestazioni, sulle classifiche, sulle trade, sugli infortuni e via dicendo risulta oggettivamente complicato, nonostante i social e nonostante tanti siti web, tra cui ovviamente NBA Religion, che quotidianamente raccontano tutto in modo egregio. Cercavo, quindi, da tempo uno strumento che mi raccontasse, “on-demand” e magari sfruttando il mio tragitto casa-lavoro in macchina, le ultime notizie sul campionato NBA, possibilmente in italiano. Ho pensato al mondo dei podcast, già popolato ovviamente da tantissimi prodotti di qualità, ma tutti dedicati a una analisi settimanale o più di ampio spettro sull’andamento della stagione. E allora visto che non lo trovavo, me lo sono creato!”

Com’è stato il percorso fino a questo punto?

“NBA POINT ha avuto inizio con la prima giornata di Regular Season di questa stagione. Abbiamo vissuto insieme la prima edizione della NBACUP, il sempre attesissimo Christmas Day e le tante memorabili partite e prestazioni di questi primi tre quarti di stagione, anche sfruttando la nostra seguitissima pagina Instagram (nbapoint_podcast). Nel corso della stagione, poi, in quelle che abbiamo chiamato “puntate Special Edition”, abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere alcuni ospiti speciali, del calibro di Alessandro Mamoli, giornalista e voce di SkySport, Riccardo Pratesi, giornalista de la Gazzetta dello Sport, Davide Fumagalli, giornalista di Eurosport, Davide Torelli, autore di diversi libri di successo sulla NBA e Orazio Cauchi di Basketnews.”

Dacci gli ultimi dettagli!

“NBA POINT va in onda dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 8.30 e si può trovare su tre piattaforme: Spotify, AmazonMusic e ApplePodcast. Ogni giorno, oltre al racconto dei match della notte, trovano spazio rubriche come il punto sulle partite che si sono giocate venerdì e sabato notte (il lunedì), la sezione in cui celebriamo i migliori giocatori della settimana precedente (il martedì), l’aggiornamento sulle statistiche individuali (il mercoledì), il punto sulle classifiche di squadra nelle due Conference (il giovedì) e il programma del weekend (il venerdì). Insomma, vi aspetto!”