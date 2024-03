NBA, ahia Clippers! Westbrook KO a tempo indeterminato

Per i Los Angeles Clippers la dolcezza del ritorno alla vittoria è smorzata da una notizia pesante. Russell Westbrook rimarrà fuori dal parquet a tempo indeterminato. La guardia ha rimediato una frattura alla mano sinistra nella vittoria 140-115 contro i Washington Wizards. Per ora si hanno ancora pochi dettagli, ma si teme un lungo stop. Non è chiaro se avrà bisogno di essere operato e se potrà tornare in campo durante questa stagione.

È l’inizio secondo quarto. Russell Westbrook sta marcando a uomo Jordan Poole, lo segue e cerca di allungarsi da dietro per togliere la palla alla guardia dei Wizards. Subito ritrae la mano sinistra, tastandosela vistosamente con una smorfia che non promette nulla di buono. Esce dalla partita per non fare più ritorno. Poi l’ufficialità: frattura. E tempi di recupero ancora tutti da definire.

Here’s the play where it appears that Russell Westbrook suffer his hand injury. He grabs at and flexes his hand multiple times immediately after trying to poke the ball out of Jordan Poole’s hands. https://t.co/we7FFBzDxX pic.twitter.com/vqgUTDt7px — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 2, 2024

Una perdita che rischia di pesare sulle speranze di titolo della franchigia di Los Angeles. Coach Ty Lue stava facendo molto affidamento sulla grinta e sull’esperienza di Westbrook. Tutte caratteristiche che sarebbero venute comodissime in tempo di Playoff, in una squadra che già dispone di fenomeni come Paul George, Kawhi Leonard e James Harden. Proprio The Beard ha spiegato a fine partita l’enorme falla che l’assenza di Brodie lascerà:

“Non so cosa stia succedendo. Non sapevo nemmeno che avesse una mano fratturata… Ci mancheranno il suo atletismo, la sua energia, la sua capacità di creare gioco e la sua leadership”.

E le parole di Paul George – che parla di un infortunio duro da digerire – non lasciano presagire nulla di buono dall’infermeria della Crypto.com Arena.

“Just be here for him. It’s a tough injury. He’s one of the most durable people we’ve had. To go along with his support system at home, we’ll be a support system here.” Paul George on Russell Westbrook’s injury. (via @TomerAzarly) pic.twitter.com/JGQDPYcKan — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 2, 2024

Leggi Anche:

NBA, Joel Embiid spinge per rientrare dall’infortunio già in questa stagione

NBA Draft Lottery 2024: data, orario e probabilità

Hornets, Jeff Peterson favorito per ruolo di President of Basketball Operations NBA