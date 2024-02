NBA, LeBron James irreale nell’ultimo quarto: i Lakers rimontano e battono i Clippers

Per 36 minuti, LeBron James e i Lakers sono stati dominati dai Clippers, privi ​​di Paul George e Ivica Zubac. L’inizio della partita – ad onor del vero – è stato piuttosto lento e ci sono voluti alcuni minuti prima che le due squadre aumentassero la pressione. Sono stati il nativo di Akron da una parte e Kawhi Leonard dall’altra, ad accendere la fiamma del derby di Los Angeles. All’intervallo, i Clippers si sono ritrovati sopra per 66-52, mentre al termine del terzo quarto viaggiavano in quasi totale sicurezza sul 96-77.

Da quel momento in poi è entrato in scena LeBron James, il quale – nell’ultimo quarto – ha firmato un parziale di 13-1 e riportato i suoi a contatto. Non è tutto perché il nativo di Akron ha messo a segno ben 19 punti negli ultimi dodici minuti, permettendo ai Lakers di ribaltare la situazione e portare a casa una preziosissima W con il punteggio di 116-112. Per il Prescelto registriamo un bottino di 34 punti (7/12 da 3 punti), 8 assist e 6 rimbalzi.

