NBA All-Star Game 2024, Scottie Barnes, Trae Young sostituiscono infortunati Randle ed Embiid

Sono Scottie Barnes e Trae Young i nomi indicati dal commissioner Adam Silver per rimpiazzare Julius Randle e Joel Embiid, impossibilitati a partecipare al prossimo All-Star Game dal 16 al 18 febbraio a Indianapolis, causa infortunio.

Toronto’s Scottie Barnes and Atlanta’s Trae Young have been named by NBA Commissioner Adam Silver as injury replacements on the Eastern Conference team for the 2024 NBA All-Star Game.

The two players will replace Philadelphia’s Joel Embiid and New York’s Julius Randle. pic.twitter.com/ZkP7gZmbhj

— NBA Communications (@NBAPR) February 6, 2024