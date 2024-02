NBA, i Bulls rimontano 23 punti ai T’wolves e vincono all’overtime

Allo United Center di Chicago va in scena una partita pazza. I Chicago Bulls completano la rimonta da -23, che avevano fallito contro i Kings cercando di rientrare da -30, e vincono la gara all’overtime contro i Minnesota Timberwolves. A guidare la franchigia dell’Illinois alla vittoria ci hanno pensato DeMar DeRozan E Coby White. Il primo sbaglia il canestro della possibile vittoria sulla sirena del quarto quarto ma si fa perdonare segnando i primi 6 punti dei Bulls al supplementare e mettendo a segno una prestazione da 33 punti, 5 assist e 4 recuperi. Anche Coby White segna 33 punti (di cui 30 nel secondo tempo) a cui aggiunge 7 assist con 11/21 al tiro ed uno strepitoso 7/13 dalla lunga distanza. Quest’ultimo ha propiziato la rimonta dei suoi Bulls con un paio di canestri importanti ed ha commentato in questo modo la vittoria conquistata ai danni dei T’Wolves:

“Abbiamo iniziato a segnare diversi canestri ed il pubblico è rientrato in partita, abbiamo cambiato l’inerzia della gara. Ma non è un modo divertente di vivere. Dobbiamo trovare un modo per non rendere il primo e il secondo tempo così drasticamente diversi”.