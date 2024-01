Risultati NBA, Wembanyama domina Portland e gli Spurs vincono in casa

Wembanyama accompagnato questa volta da una grande prestazione di Jeremy Sochan da 31 punti, 12/20 dal campo con 4/7 da tre punti, sforna un altra prestazione incredibile da 23 punti, 12 rimbalzi in soli 29′ minuti. San Antonio, fanalino di coda nella Western Conference centra il successo contro i Blazers, immediatamente davanti in classifica

Wembanyama aggiunge al proprio tabellino personale un paio di stoppate e schiacciate che fanno la fortuna dei video maker per i loro highlights.

Sochan va vicino al suo career high, distante solo due punti, commenta cosi la sua partita:

“A volte dimentico di quanto sono atletico”

Dall’ altra parte invece non sono stati abbastanza i 40 punti di Anfernee Simons, con 14/27 dal campo, in 41′ minuti,

“Da un paio di partite sto cercando di essere più aggressivo”.

16 di questi 40 punti sono arrivati nell’ultimo quarto. Questo comunque non è bastato a tenere a galla i suoi Trail Blazers. Si tratta comunque del massimo stagionale per il numero 1 di Portland, che accompagna il tutto con 10 assist per un’ ottima doppia doppia.

