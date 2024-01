Team USA, annunciata la lista di 41 giocatori candidati per Parigi 2024

Dopo le deludenti prestazioni nelle ultime due edizioni dei Mondiali di basket culminate con un undicesimo posto nella spedizione in terra cinese del 2019 e con il quarto posto nel 2023, Team USA vuole presentarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, non per fare la comparsa, ma per dominare in lungo e in largo la kermesse iridata.

Per tentare l’assalto al quinto oro olimpico consecutivo, la compagine statunitense ha annunciato nelle scorse ore una lista di 41 giocatori che potranno essere eleggibili per la competizione olimpica che si terrà nella “Ville Lumière” dal prossimo 27 luglio. Da questi 41 giocatori ne usciranno 12 che andranno poi a formare il roster nelle mani di coach Steve Kerr a Parigi 2024.

Nella lista presentata da Team USA ci sono una quantità indefinita di superstar. Partendo da LeBron James, che non partecipa alle Olimpiadi dal 2012, arrivando a Kevin Durant (vincitore di tre ori olimpici) e passando da Stephen Curry e Joel Embiid. Con quest’ultimo che ha ottenuto la cittadinanza statunitense nel 2022.

Sono presenti inoltre anche Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reaves, Paolo Banchero e Brandon Ingram, protagonisti nella Coppa del Mondo FIBA 2023 con Team USA. Di seguito la lista completa di pre-convocati della nazionale a stelle e strisce:

Bam Adebayo – Miami Heat Jimmy Butler – Miami Heat Tyler Herro – Miami Heat Duncan Robinson – Miami Heat Jarrett Allen – Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers Paolo Banchero – Orlando Magic Desmond Bane – Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr. – Memphis Grizzlies Scottie Barnes – Toronto Raptors Devin Booker – Phoenix Suns Kevin Durant – Phoenix Suns Mikal Bridges – Brooklyn Nets Cam Johnson – Brooklyn Nets Jaylen Brown – Boston Celtics Jayson Tatum – Boston Celtics Derrick White – Boston Celtics Jrue Holiday – Boston Celtics Jalen Brunson – New York Knicks Josh Hart – New York Knicks Alex Caruso – Chicago Bulls Stephen Curry – Golden State Warriors Chris Paul – Golden State Warriors Anthony Davis – Los Angeles Lakers LeBron James – Los Angeles Lakers Austin Reaves – Los Angeles Lakers Anthony Edwards – Minnesota Timberwolves Joel Embiid – Philadelphia 76ers De’Aaaron Fox – Sacramento Kings Paul George – Los Angeles Clippers James Harden – Los Angeles Clippers Kawhi Leonard – Los Angeles Clippers Aaron Gordon – Denver Nuggets Tyrese Haliburton – Indiana Pacers Chet Holmgren – Oklahoma City Thunder Brandon Ingram – New Orleans Pelicans Kyrie Irving – Dallas Mavericks Walker Kessler – Utah Jazz Damian Lillard – Milwaukee Bucks Bobby Portis – Milwaukee Bucks Trae Young – Atlanta Hawks

Leggi anche:

Bucks, Adrian Griffin sollevato dall’incarico di capo allenatore NBA a Milwaukee

NBA 2023-2024: partite da almeno 50 punti in stagione: performance, highlights

Mercato NBA, i Miami Heat salutano Kyle Lowry: arriva la trade con Charlotte