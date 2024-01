NBA, i Pacers battono di nuovo i Bucks grazie al solito Haliburton

Gli Indiana Pacers battono ancora una volta in questa stagione i Milwaukee Bucks, in una partita che è diventata a tutti gli effetti una rivalità tra le due squadre della Central Division.

Negli ultimi 54 giorni, infatti, Pacers e Bucks si sono affrontate per ben cinque volte – compresa la semifinale dell’In-Season Tournament – con la squadra di Rick Carlisle che ha portato a casa quattro vittorie sulle cinque partite disputate.

Nella gara giocata nella notte NBA a guidare i Pacers alla vittoria per 142-130 ci ha pensato ancora una volta il solito Tyrese Haliburton con la doppia doppia d’ordinanza da 31 punti e 12 assist che ha permesso alla squadra dell’Indiana di raccogliere la quinta W consecutiva. A fine partita l’ex Kings ha commentato in questo modo la vittoria conquistata contro i Bucks:

“Penso che come gruppo giovane quando giochi con buone squadre, vuoi essere il più preparato possibile contro di loro. Ma penso che parte della maturazione di questo gruppo debba essere quella di continuare con questa competitività ed essere pronti per partite che non siano contro i Bucks”.