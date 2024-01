NBA, Chicago Bulls: si avvicina il rientro di Zach LaVine

Buone notizie per i Chicago Bulls che potrebbero riaccogliere in gruppo Zach Lavine già questa settimana. LaVine ha recuperato quasi del tutto dall’infortunio al piede destro che lo tiene fuori dai parquet NBA dallo scorso 28 novembre e sarebbe pronto il rientro.

L’head coach dei Bulls Billy Donovan ha dichiarato, prima della partita persa per 110-97 contro i Sixers, che non c’è una data esatta per il ritorno in campo del suo numero 8, ma c’è una buona possibilità che possa farlo già nella partita casalinga di venerdì notte contro gli Charlotte Hornets:

“Non so quale sarà la data esatta del suo rientro, ma il modo in cui sta progredendo è molto positivo. Non so il team medico quanti dati voglia vedere ancora in termini di carico che può gestire, ma per il momento ha gestito tutto davvero molto bene”.

Negli ultimi giorni LaVine si è allenato con la squadra di G League affiliata a Chicago, i Windy City Bulls, riscontrando risultati positivi come dichiarato anche da Billy Donovan:

“Finora si è allenato con quei ragazzi ieri e poi di nuovo oggi e da tutti i resoconti che ho ricevuto è andata molto, molto bene. Ha risposto bene questa mattina, vedremo come risponderà domani”.

Finora la stagione di Zach LaVine, come quella dei Chicago Bulls, è stata tutt’altro che positiva e il suo nome è stato al centro del mercato NBA per una possibile trade per diverso tempo. L’ex T’Wolves sta viaggiando a 21 punti, 4.9 rimbalzi e 3.4 assist con il 44.3% dal campo e il 33.6% dalla lunga distanza (peggior dato in carriera).

