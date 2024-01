NBA, altro infortunio per Gary Payton II: stiramento al tendine del ginocchio

Non c’è pace per Gary Payton II. Il 31enne era rientrato in campo da sole due partite da uno stiramento al polpaccio destro che lo aveva tenuto ai box per più di un mese e nella vittoria casalinga per 121-115 dei Golden State Warriors contro gli Orlando Magic ha subito un nuovo infortunio. Questa volta ha subito uno stiramento al tendine del ginocchio destro nel corso del terzo quarto cercando di evitare un blocco di Paolo Banchero e potrebbe star fuori diverse settimane.

A fine partita l’head coach degli Warriors Steve Kerr ha dichiarato di non conoscere ancora la gravità dell’infortunio riportato dall’ex Blazers e di conseguenza di non sapere quante partite potrebbe saltare:

“Mi dispiace per lui, più di ogni altra cosa. Mi dispiace anche per noi, ma soprattutto per lui. Ha un impatto così grande per noi. Quindi incrociamo le dita affinché non rimanga fuori per troppo tempo”.

Anche Chris Paul si è unito alle parole del suo allenatore sottolineando l’importanza di Payton II per i Golden State Warriors:

“È una parte così importante della nostra squadra. Le persone potrebbero non rendersene conto, ma la sua energia è costante ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita. Il suo ritorno è stato molto importante per noi. Quindi spero che, qualunque cosa accada, non ci vorrà molto tempo”.

Nelle 16 partite giocate finora il figlio d’arte ha messo a segno 5.4 punti, 3 rimbalzi e 0.8 assist ad allacciata di scarpe.

