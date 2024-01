NBA, gli Warriors tornano alla vittoria con i 36 punti di Steph Curry

Dopo tre sconfitte consecutive, gli Warriors tornano a vincere contro i Magic grazie a un super Steph Curry. La stella di Golden State ha segnato 36 punti con 12/20 dal campo e 4/9 da tre, a cui vanno aggiunti sei assist e quattro rubate. Dall’alta parte non sono bastate le ottime prestazioni di Banchero e Franz Wagner. Il primo ha segnato 27 punti e raccolto 12 rimbalzi, mentre il secondo ha finito con 25 punti. A fine partita coach Steve Kerr ha lodato la prestazione di Curry:

“Steph è stato fantastico, ma è sempre fantastico. Anche quando non segna 36 punti, attira le attenzioni della difesa. Quello che fa alle difese avversarie, il modo in cui apre il campo, è un giocatore notevole. Si è dato veramente da fare in una serata in cui ne avevamo bisogno. Steph è il miglior tiratore della storia per un motivo: può segnare da qualsiasi posizione. I giocatori bravi a tirare sia dalla media che da tre, questi sono i migliori tiratori”

La serata non ha avuto solo momenti positivi per gli Warriors, che hanno perso per infortunio un altro importante giocatore di rotazione. Gary Payton II si è fatto male al tendine del ginocchio nel terzo quarto e non è più tornato in campo. Kerr ha commentato:

“Sono davvero molto dispiaciuto per lui. E sono dispiaciuto per tutti noi. E’ rimasto fuori dal campo per quattro o cinque settimane. Ha lavorato duramente per tornare in forma e ci ha dato un grandissimo aiuto. Incrociamo le dita e speriamo che non rimarrà fuori a lungo”

A fine partita Chris Paul ha parlato dell’importanza di questa vittoria. Gli Orlando Magic sono un’ottima squadra, ed era importante cogliere un risultato positivo:

“E’ stato fondamentale. Abbiamo fatto fatica a vincere. E’ difficile vincere in questa lega. Questa squadra [i Magic] sono giovani e ben allenati. Hanno giocato duramente tutta la stagione, e questa è una buona vittoria per noi”

