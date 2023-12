NBA, Adam Silver ammonisce Chris Paul e Scott Foster dopo le polemiche

L’astio tra Chris Paul e l’arbitro Scott Foster ha radici profonde e anche in questa stagione non è mancato un capitolo della sottotrama al primo incrocio tra i due. Adam Silver, il commissioner NBA, ha visto decisamente abbastanza e si è espresso sulla questione in un recente intervento sulle frequenze di Sirius XM NBA Radio.

“Due veterani tra i migliori in ciò che fanno. Scott è uno degli ufficiali di gara più rispettati e meglio valutati, motivo per cui arbitra anche le gare delle Finals. Ovviamente il curriculum di Chris parla per lui. La cosa si gestisce parlando con i due e rimarcando a entrambi che ci si aspetta un atteggiamento professionale, o almeno è così che ci abbiamo provato noi. Della serie: ‘Ragazzi, per quanto tra voi non corra buon sangue, non dovete essere amici, ma fare il vostro lavoro.’ È questo ciò che mi aspetto andando avanti.”

