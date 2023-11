NBA, problemi per i Lakers: Rui Hachimura fuori almeno una settimana

Continuano i problemi di infortuni per i Los Angeles Lakers, che perdono un altro giocatore per almeno una settimana. Questa volta lo sfortunato è Rui Hachimura, che, ha annunciato la squadra, si è sottoposto a un’operazione per riparare una frattura nasale. Ha rimediato l’infortunio mercoledì, nella sfida contro Dallas, quando ha ricevuto un colpo durante il primo quarto.

I Lakers si troveranno lontano da L.A. nei prossimi giorni. Sabato giocheranno a Cleveland la prima delle quattro partite in trasferta in programma. Hachimura non ha accompagnato la squadra, e rimarrà in California dove i medici lo potranno rivalutare tra una settimana.

E’ una brutta perdita per i gialloviola, che in Hachimura hanno trovato un importante giocatore di rotazione. Arrivato da Washington a gennaio scorso, ci ha messo poco per farsi apprezzare con la maglia Lakers. Questo inizio di regular season è stato travagliato per una concussion rimediata contro i Kings, che lo ha costretto a saltare quattro partite. Al rientro ha dato però un grande impatto: ha giocato 12 partite, di cui una da titolare, con una media di 11.8 punti e 3.8 rimbalzi. Sono molto buone le sue percentuali: non si prende tanti tiri, specie da fuori, ma li segna con il 50.5% dal campo e il 42.9% da tre.

I Lakers stanno ancora aspettando l’esordio stagionale di Jarred Vanderbilt. Il lungo ex Minnesota, ancora difensiva e del pitturato per i gialloviola, non è ancora sceso in campo a causa di un infortunio al tallone sinistro. Anche Gabe Vincent ha un problema simile al tallone che gli sta impedendo di giocare in queste ultime settimane. La squadra di Los Angeles ha attualmente un record di 9 vittorie e 7 sconfitte che vale l’ottavo seed a ovest. Sarebbe importante ritrovare al più presto i giocatori assenti.

