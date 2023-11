NBA, Gallinari conferma: “Giocherò finché le gambe reggono. Nazionale? Ci sono sempre per loro”

Danilo Gallinari sembra non considerare ancora il ritiro dal basket giocato. Nella consueta conferenza stampa post-partita andata in scena nella notte dopo la sconfitta contro Charlotte, l’italiano sembra avere le idee chiare del suo prossimo futuro:

L’anno prossimo c’è anche un ultimo ballo con la Nazionale italiana, peraltro impegnata nella qualificazione per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024:

“Ovviamente vorrei giocare alle Olimpiadi. Non ho mai detto di no alla nazionale e non lo dirò mai. Sono sempre disponibile in qualsiasi ruolo abbiano bisogno di me in campo. Gli ultimi mondiali dei miei compagni? Sono andati alla grande. Sfortunatamente gli è toccata Team USA ai quarti dopo la sconfitta con la Lituania, perciò non era la situazione perfetta per giocare contro di loro. Ma penso che abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando tra le prime otto al mondo. L’Italia è sulla mappa ed è una grande cosa”