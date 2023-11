NBA, Giddey nei guai per presunta relazione con una minore

Parte tutto da una foto, apparentemente innocua, sui social media. Ma come ormai tutti sanno, quando si tratta di personalità in vista quasi nulla passa inosservato in rete. In questo caso, il post è di un utente anonimo. È una foto: sullo sfondo un ragazzo che sembra Josh Giddey, in primo piano una ragazza giovane. Troppo. E la scritta: “Ho appena avuto un rapporto con Josh Giddey”. Diventa virale, l’australiano è accusato dalla pubblica piazza di aver avuto rapporti sessuali con quella che sembra a tutti gli effetti una minorenne. Il post viene cancellato, l’account disattivato, ma ormai è troppo tardi.

The NBA is looking into allegations surrounding OKC’s Josh Giddey having a relationship with a minor, NBA spokesman Mike Bass told @YahooSports. Both Giddey and Thunder coach Mark Daigneault declined comment today — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) November 24, 2023

Dopo pochi giorni, notizia di ore fa, si attiva anche la NBA. la lega starebbe infatti esaminando le accuse di relazione impropria con una ragazza sotto i 18 anni, ha dichiarato venerdì un portavoce della lega. Fonti non specificate confermano che al tempo della foto la ragazza era ancora una studentessa di high school. Non si sa quanto queste conferme siano affidabili, ma già solo il fatto che la NBA si sia attivata dimostra la serietà della situazione.

Nella giornata di venerdì, Giddey ha rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti sulla questione.

“Capisco la domanda, ovviamente, ma al momento non ci sono altri commenti”.

Anche il coach dei Thunder Mark Daigneault ha rifiutato di parlare della questione.

