NBA, i Lakers cedono contro Dallas: Kyrie Irving decisivo nel finale

“Back-to-back” pericoloso per Los Angeles che nella notte è uscita sconfitta sul campo di casa, di fronte a dei Dallas Mavericks più in palla. Come ci si poteva aspettare, i Lakers sono arrivati a corto di energia, ricorrendo gli avversari durante tutto il corso del match. Secondo quarto particolarmente complicato per i padroni di casa in cui hanno concesso un 33-21 sanguinoso, per poi essersi ritrovati sotto di una ventina di punti all’intervallo.

Tuttavia, i Mavericks, in controllo per gran parte della partita, hanno successivamente subito il rientro dei gialloviola durante gli ultimi dodici minuti, ritrovandosi addirittura sotto dopo un 30-13 di parziale. La verità è che poi i Lakers hanno gestito malamente l’ultimo minuto di gioco, permettendo a Kyrie Irving di mettere a segno il game winner finale (104-101). Per il play, 28 punti e 6 rimbalzi messi a referto, mentre Luka Doncic ha chiuso con una tripla doppia sfiorata (30 punti, 12 rimbalzi, 8 assist). Per i californiani, a nulla sono servite le prestazioni personalissime di LeBron James (26 punti, 9 rimbalzi, 7 assist) e Austin Reaves (17 punti, 6 rimbalzi, 6 assist).

Leggi Anche:

Breve storia del Thanksgiving Day NBA: le 5 migliori performance ogni epoca

NBA Cup, i Lakers annientano i Jazz e chiudono il girone da imbattuti

NBA Cup, i Pacers vincono ad Atlanta e si qualificano per i quarti di finale