NCAA, Bronny James pronto al rientro in campo. LeBron: “È quasi pronto”

Come sta Bronny James? Quando torna in campo? Arrivano oggettivamente belle notizie intorno alle condizioni del figlio di LeBron. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Bronny nelle ultime ore si è rivisto sul parquet di USC in occasione del match contro la Brown. James ha quantomeno effettuato il riscaldamento con i suoi compagni durante il prepartita, in attesa di effettuare ulteriori controlli medici per scongiurare ogni pericolo legato all’arresto cardiaco che ha colpito il giocatore lo scorso luglio, durante una sessione di allenamento. A confermare il suo potenziale rientro ci ha pensato LeBron James con queste parole:

“Oggi ha avuto per la prima volta l’occasione di fare il riscaldamento con la squadra, è quasi pronto per tornare in campo”.

A seguire, è arrivata anche la conferma da parte del coach della squadra – Andy Enfiled – il quale rimane in attesa di un maggiore approfondimento dai medici sulle condizioni dello stesso Broony:

“È stato davvero bello quando Bronny si è riscaldato con i compagni. Speriamo di poterlo avere presto a disposizione anche per le partite, ma non spetta certo a me decidere. Occorre essere pazienti e aspettare che arrivi il momento giusto.”

