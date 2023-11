NBA, i tifosi di San Antonio fischiano Leonard. Interviene Popovich: “Smettetela!”

Nel match andato in scena nella notte, i San Antonio Spurs hanno perso contro i Los Angeles Clippers di un grande ex come Kawhi Leonard. Il tema della serata, però, non è stata tanto la decima sconfitta di fila da parte dei texani, ma la reazione dei tifosi di casa verso il loro ex beniamino. In questo senso, i fan degli Spurs hanno fischiato sonoramente Leonard mentre era intento a tirare due tiri liberi, scatenando la reazione di Gregg Popovich. Il coach degli Spurs è immediatamente intervenuto, prendendo il microfono dell’arena, chiedendo di smetterla:

“Scusatemi un secondo: possiamo smettere di fischiare e lasciamo giocare questi ragazzi?” ha detto visibilmente alterato. “Abbiate un po’ di classe. Noi non siamo questi. Smettere di fischiare”

Nel post-gara è stato chiesto a Kawhi Leonard se avesse sentito le parole del suo ex allenatore:

“Ero concentrato sul segnare i miei tiri liberi, me lo hanno detto dopo. So che se non ho una maglietta degli Spurs addosso continueranno a fischiarmi per il resto della carriera, ma la situazione è quella che è. Loro sono una delle migliori tifoserie della lega e sono molto competitivi, ma quando sono per strada o nei ristoranti mi mostrano solo tanto affetto”.

