NBA Cup, i Pacers vincono ad Atlanta e si qualificano per i quarti di finale

Ennesima prestazione da superstar assoluta per Tyrese Haliburton che guida i suoi Indiana Pacers alla vittoria sugli Atlanta Hawks con 37 punti, 16 assist e 11/18 al tiro (con un impressionante 9/15 dalla lunga distanza). Con il 157-152 della State Farm Arena i Pacers diventano la prima squadra della stagione e della storia a conquistare i quarti di finale dell’In-Season Tournament. L’ex Sacramento Kings ha mostrato nel post-partita tutta la sua emozione per la qualificazione conquistata:

“È emozionante. Siamo la prima squadra a conquistare la qualificazione. Abbiamo ancora qualche partita prima dei quarti di finale, quindi vogliamo occuparci prima di ciò che abbiamo davanti, ma ovviamente vogliamo vincere il torneo. Sarebbe fantastico”.

Oltre ad Haliburton i Pacers trovano anche 24 punti da Buddy Hield con 9/11 al tiro ed un perfetto 6/6 da tre, 21 da Obi Toppin e 19 da Mathurin (entrambi in uscita dalla panchina). Indiana raggiunge quindi un traguardo molto importante per una squadra che non arriva ai Playoff dalla stagione 2019-2020. Queste le parole di coach Carlisle sull’argomento:

“Questo è essenzialmente un ambiente da Playoff. L’In-Season Tournament sta suscitando molto interesse. Tanto di cappello alla lega per aver inventato qualcosa che, almeno fino a questo punto, è valido”.

Gli Atlanta Hawks trovano così la terza sconfitta consecutiva nonostante gli 86 punti segnati nel primo tempo, che rappresentano un record di franchigia, ed una serata di grazia al tiro per i propri esterni: 38 punti, 8 assist, 13/17 al tiro e 5/8 da dietro l’arco dei tre punti per Trae Young, 11/19 (4/6 da tre) che fruttano 28 punti per Dejounte Murray e 26 punti da Bogdan Bogdanović (10/15 al tiro).

