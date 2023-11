NBA, Andre Iguodala è il nuovo direttore esecutivo ad interim della NBPA

Dopo poco più di due anni dall’inizio dell’incarico, Tamika Tremaglio si è dimessa dal ruolo di direttrice esecutiva della NBPA. E il ruolo sarà ricoperto ad interim da Andre Iguodala, che neanche un mese fa aveva annunciato il suo ritiro dalla pallacanestro giocata. Tremaglio affiancherà Iguodala durante un periodo di transizione nel ruolo. Secondo quanto riportato da ESPN, la commissione del sindacato inizierà la ricerca per chi sarà il prossimo direttore esecutivo. Non sappiamo ancora se Iguodala, che ricoprirà nel frattempo il ruolo ad interim, sarà nella rosa di nomi, per volontà della commissione o del giocatore stesso.

Tremaglio era stata protagonista dell’ultima negoziazione del sindacato dei giocatori con l’NBA, che ha portato alla firma del nuovo CBA che sarà in vigore per sette anni. CJ McCollum, giocatore dei Pelicans e presidente della NBPA, ha parlato in una dichiarazione della scelta di Iguodala come direttore esecutivo ad interim:

“Avere un ex giocatore come direttore esecutivo del sindacato è una proposta molte eccitante. Ringraziamo Tamika per il suo lavoro e la sua leadership durante il processo di formazione del CBA, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Iguodala come direttore esecutivo ad interim”

Iguodala non ha mai fatto mancare il proprio impegno nel sindacato dei giocatori, ed è un membro del comitato esecutivo della NBPA dal 2015. Fuori dal campo di pallacanestro ha dimostrato di essere un imprenditore di successo. Tra i suoi investimenti c’è un venture capital da 200 milioni in collaborazione con Mosaic General Partnership. L’ex giocatore degli Warriors – e non solo – ha commentato così la sua nuova avventura:

“Sono onorato di avere questo ruolo e aiutare i giocatori, che sono il cuore e l’anima della NBA. Ho una opportunità unica di prendere tutto quello che ho imparato nel corso della mia carriera durata 19 anni. Mi impegnerò a creare un sindacato ancora più forte e influente per le generazioni attuali e future di giocatori. Sono entusiasta di poter lavorare con il nostro comitato esecutivo”

Leggi anche:

NBA, partita al cardiopalma tra Bucks e Pacers. Giannis ne fa 54 ma vince Indiana

NBA, infortunio alla caviglia per Cam Thomas: out due settimane

La NBA pensa di estendere il Draft su due giorni: l’ipotesi di Adam Silver