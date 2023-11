NBA, infortunio alla caviglia per Cam Thomas: out due settimane

Arrivano delle brutte notizie in casa Brooklyn Nets: Cam Thomas dovrà rimanere lontano dal campo per almeno due settimane. Thomas si era fatto male nella sfida contro i Clippers di mercoledì, cadendo sul piede di P.J. Tucker e facendosi una storta alla caviglia sinistra. Ieri si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato l’infortunio. Si tratta di una distorsione, per cui Thomas dovrà rimanere fuori per almeno due settimane e solo dopo sarà rivalutato dallo staff medico.

Questo stop arriva nel momento migliore della ancora giovane carriera di Cam Thomas, che nelle ultime settimane è stato spettacolare. In questo inizio di stagione Thomas ha avuto una media di 26.9 punti, 3.8 rimbalzi e due assist. I suoi numeri sono unici, e nelle prime dieci partite da titolare in NBA, considerando anche quelle del 2021/22 e 2022/23, ha segnato 291 punti totali, meglio anche di quanto fatto da Michael Jordan nel 1984.

In una squadra fatta di ottimi giocatori di rotazione, Cam Thomas è il più bravo a crearsi una situazione favorevole con la palla in mano. Che sia un tiro – dalla media o da tre – dal palleggio o una penetrazione, Thomas ha dimostrato di essere all’altezza dei migliori shot creator e scorer della NBA. E’ difficile dare una valutazione a un giocatore dopo così poche partite da titolare in NBA, ma i suoi numeri sono davvero unici. Ora dovrà pensare a recuperare dalla distorsione alla caviglia sinistra per tornare in forma, per puntare a togliersi tante soddisfazioni con i Nets e a livello individuale, pensando magari al prossimo All-Star Game.

