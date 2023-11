NBA, i Timberwolves rifilano la prima sconfitta della stagione a Denver

Dopo cinque partite di stagione, arriva il primo tonfo per i Denver Nuggets campioni in carica. Al Target Center di Minneapolis, i Timberwolves dominano in lungo e in largo il rematch del primo round degli ultimi Playoff, conducendo dalla palla a due fino alla sirena finale. Un risultato, 110-89, raggiunto soprattutto grazie al duo Karl Anthony Towns e Anthony Edwards.

Sono 24 punti con 8/16 dal campo per AntMan. KAT ne piazza 21 con 8 rimbalzi, 4 assist e 2 palle rubate. A cui si aggiungono i 17 di Mike Conley e i 16 di Naz Reid. Una performance statisticamente non stellare, ma esattamente ciò di cui i Timberwolves avevano bisogno. Perché la squadra di coach Finch doveva ritrovare maggiore precisione nell’esecuzione e soprattutto grinta in difesa. Ed è esattamente ciò che hanno fatto: 26/27 ai liberi e una attitudine asfissiante nella propria metà del campo. Coach Finch ha commentato così a fine partita:

“Raggiungi la maturità quando riesci a giocare così come stasera per più partite consecutivamente. Bisogna aspettare a fare valutazioni, ma è stata una performance positiva”.

Per Denver non c’è stato molto da fare. Meriti dei T’Wolves e demeriti (molti) loro. Si salva il solo e il solito Nikola Jokic con i suoi 25 punti e 10 rimbalzi. Ma del quintetto titolare, il miglior plus/minus è quello di Aaron Gordon, un -13 che fa capire come non sia proprio stata serata per i Nuggets. Coach Mike Malone ha spiegato:

“Non credo che il nostro approccio alla gara sia stato quello giusto. Quella squadra [i Wolves] hanno giocato come se volessero vendicarsi”.



Nelle prime quattro partite di stagione, Denver era stata sotto nel punteggio solo per 4 minuti complessivi e mai per più di 4 punti. Ora, dopo la serataccia di Minneapolis, il record dice 4-1.

