Sinfonia Knicks: vittoria di gruppo a Cleveland, per i Cavs è notte fonda

Vittoria corsara per i New York Knicks di coach Thibodeau. Alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, i bluarancio si sbarazzano dei Cavaliers con un facile 109-91 e migliorano il loro record stagionale a 2-2. In caduta libera la franchigia dell’Ohio che, dopo la vittoria nell’esordio, ha raccolto la terza sconfitta consecutiva.

Per i newyorkesi è difficile eleggere un protagonista, trattandosi della più classica delle prestazioni corali. A partire da Jalen Brunson e Julius Randle, entrambi con 19 punti. A cui il secondo ha aggiunto anche 10 rimbalzi per raggiungere la doppia-doppia. Ma anche RJ Barrett si è iscritto alla festa con i suoi 16 punti e 3 rimbalzi. Così come Immanuel Quickley che, entrando dalla panchina, ha arricchito il tabellino con 18 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Unica nota dolente Quentin Grimes, che per la quarta volta in quattro partite ha faticato terribilmente. Per lui solo 5 punti.

The Knicks' trio of Brunson, Randle, and Barrett leads New York to the win in an Eastern Conference playoff rematch 😤💪 Brunson: 19 PTS, 5 REB

Randle: 19 PTS, 10 REB

Barrett: 16 PTS, 3 3PM pic.twitter.com/jDHV4seNBX — NBA (@NBA) November 1, 2023

Per Cleveland, niente da fare. Che i titolari dei Knicks abbiano giocato in media 24-25 minuti fa capire che non c’è nemmeno stata una partita. Unico a salvarsi, come ormai spesso succede nelle serate storte dei Cavs, è Donovan Mitchell. Per l’ex Utah stanotte 26 punti, 3 rimbalzi, 3 assist e 3 rubate in 28 minuti di gioco. Oltre a lui, il vuoto e un rivedibile Evan Mobley da 6 punti in mezz’ora.

Leggi Anche

NBA, i Clippers triturano Orlando. E Harden compare a Los Angeles

Wemby+Keldon Johnson, gli Spurs rimontano i Suns in volata

NBA, Magic Johnson è il quarto sportivo della storia a diventare miliardario