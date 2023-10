NBA, Magic Johnson è il quarto sportivo della storia a diventare miliardario

Magic Johnson si unisce a Michael Jordan, LeBron James e Tiger Woods nell’esclusivo club degli atleti miliardari. Secondo quanto riporta l’autorevole sito americano Forbes, il patrimonio dell’ex leggenda dei Lakers è stimato a 1.2 miliardi di dollari. All’inizio di quest’anno, Magic ha aggiunto al suo portafoglio una partecipazione di minoranza nei Washington Commanders (NFL), anche se già deteneva quote dei Los Angeles Dodgers (MLB), LA Football Club (MLS) e Los Angeles Sparks (WNBA). E quest’anno ha spiegato di essere pronto a diventare comproprietario dei Knicks.

Com’è formato il resto del patrimonio di Magic Johnson

La maggior parte del patrimonio di Magic Johnson proviene dal suo investimento del 60% nella compagnia di assicurazioni sulla vita EquiTrust, il cui patrimonio è cresciuto da 16 a 26 miliardi di dollari, per un fatturato annuo di circa 2.6 miliardi di dollari, secondo le ultime rilevazioni di Forbes. Magic Johnson ha anche creato una joint venture con Starbucks per aprire alcuni punti caffè nei quartieri neri e una partnership con Loews per aprire cinema nelle grandi città come New York, Los Angeles, Atlanta e Houston.

