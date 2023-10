NBA, Steph Curry ne mette 42 e gli Warriors sbancano lo Smoothie King Center

I Golden State Warriors vincono la terza partita consecutiva dopo la sconfitta nell’opening night contro i Phoenix Suns. Lo fanno allo Smoothie King Center contro i New Orleans Pelicans per 130-102 per merito del loro fuoriclasse con la maglia numero 30. Stephen Curry infatti mette a segno 42 punti aggiungendo anche 5 rimbalzi e 5 assist con uno strepitoso 15/22 al tiro ed un ancor più strepitoso 7/12 dalla lunga distanza, guidando i suoi alla vittoria nonostante l’assenza di Klay Thompson per un problema al ginocchio. Secondo il nativo di Akron è stato l’ambiente dell’arena di casa dei Pelicans ad esaltarlo e a rendere possibile la sua ennesima prestazione monstre:

“Quando la partita si presenta in questo modo e il pubblico di casa apprezza il valore dell’intrattenimento, la buona pallacanestro e lo spettacolo, mi nutro di tutto ciò perché amo giocare e stare in ambienti di questo tipo”.

Oltre a Curry gli Warriors trovano 13 punti a testa da Moses Moody partito in quintetto, dal rookie Trayce Jackson-Davis che aggiunge 9 rimbalzi e da Chris Paul. Dopo aver perso il proprio record di 1.365 partite da titolare contro gli Houston Rockets, CP3 è partito ancora dalla panchina contro i Pelicans aggiungendo 6 rimbalzi e 5 assist ai già citati 13 punti. Ai microfoni del post-partita l’head coach dei californiani Steve Kerr ha parlato proprio della possibilità di avere un sesto uomo con l’esperienza di Chris Paul:

“È incredibile poter avere la possibilità di far uscire Chris Paul dalla panchina come playmaker di riserva. Sta ancora giocando ad un livello incredibilmente alto. Cambia tutto quando puoi iniziare una partita con Steph Curry e poi portare Chris Paul in gioco con una grande second unit”.

I migliori marcatori di serata per i New Orleans Pelicans sono invece Zion Williamson e C.J. McCollum, entrambi a quota 19 punti.

Leggi anche:

NBA, Magic Johnson è il quarto sportivo della storia a diventare miliardario

NBA, Cam Thomas da record: terzo trentello consecutivo come Shaq

NBA, la 107esima tripla doppia di Jokić guida i Nuggets alla vittoria contro Utah